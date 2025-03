Milanmania: punto di non ritorno, Conceicao doveva accontentarsi. Cardinale giunga a una sola conclusione

Redazione Calciomercato

Purtroppo credo che il pensiero di tanti tifosi rossoneri sia questo: quanto manca alla fine di questa stagione., sul binario giusto, con le scelte migliori.La gara di ieri ha vissuto un primo tempo imbarazzante, inaccettabile a certi livelli. L'ambiente non era favorevole, ma non deve diventare mai una scusante.(non che fino a ieri fosse tanto migliore): vedere il Milan nono in classifica, sotto alla Roma che ha avuto tanti problemi e appena sopra l'Udinese, fa molto, molto male.: prendere un traghettatore a che pro? Per traghettare la squadra senza obiettivi? La Coppa Italia è un discorso a parte.. L'emblema è che il Milan oggi stia cercando un direttore sportivo: a marzo senza un ds, c'è qualcosa che non va.. E non basta un direttore sportivo: anche un bravo ds inserito in questa struttura rischia di fallire.. Ieri poi nel finale, trovato il pari con un uomo in meno, si poteva vedere il bicchiere mezzo pieno., avrebbe interrotto la striscia negativa di sconfitte:Meno 11: tifosi rossoneri, teniamo duro.