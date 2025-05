Milanmania: Conte o Allegri, Italiano una scommessa che non ci si può permettere. Giù le mani da Reijnders

7 minuti fa

E' finita, finalmente, una stagione davvero deludente per chi ha il Milan nel cuore. Non torniamo su quello che è successo, o su quello che non è successo: il film è ben chiaro a tutti. E' un'annata che va archiviata, anche se lascerà conseguenze pure sulla prossima, anche per via dei mancati introiti della Champions League.



La ricetta per ripartire, però, secondo me è semplice.







Un direttore sportivo, che è arrivato: è importante che a Tare venga data il più possibile carta bianca in termini di mercato. Sarà fondamentale, poi, dal primo settembre nella quotidianità di Milanello, nella gestione di allenatore e squadra, per creare un ambiente di nuovo positivo, sereno e sano.



Dopodiché serve un grande allenatore: uno che sia in grado di lavorare come si deve su questa squadra che a detta di tanti (vedi Ranieri, il Ds della Lazio e tanti ex calciatori) è per singoli addirittura la più forte in Italia. Serve una guida preparata che faccia tornare il Milan a essere squadra. Il mio sogno è Antonio Conte, il numero uno, come abbiamo visto quest'anno. Sembra destinato alla Juventus, ma sogno sempre il colpo di scena. Se non è Conte, dev'essere Allegri, che non mi piace dal punto di vista tattico ma è molto bravo a gestire le squadre in momenti e situazioni complicate, come quelle del Milan appunto. Italiano è bravo ma sarebbe una scommessa che oggi non ci possiamo permettere.



Ultimo punto, costruire una squadra competitiva, senza stravolgimenti, inserendo le giuste pedine. Non cedere i big, ma tagliare i 'rami secchi'. Giù la mani da Reijnders, il migliore di questa stagione rossonera, giocatore davvero speciale. Farlo partire sarebbe un segnale terribile.