Milanmania: un pareggio che sa di disastro, l'ennesimo. Ecco i tre errori di Fonseca

Redazione Calciomercato

Il primo è aver schierato Pavlovic-Thiaw, coppia non ben assortita : Tomori, che bene aveva fatto col Real, andava confermato.

: Tomori, che bene aveva fatto col Real, andava confermato. Il secondo: aver tolto Musah e non aver giocato con un centrocampista in più . Non l'ha prescritto il medico che si debba giocare con 4 giocatori offensivi, anzi 5 considerando Theo (ieri disastroso). Speravo che Madrid potesse essere la svolta anche da questo punto di vista, ma Fonseca non è dello stesso avviso.

. Non l'ha prescritto il medico che si debba giocare con 4 giocatori offensivi, anzi 5 considerando Theo (ieri disastroso). Speravo che Madrid potesse essere la svolta anche da questo punto di vista, ma Fonseca non è dello stesso avviso. Il terzo errore: è evidente che la scelta affascinante di aver lanciato Camarda, non è stata azzeccata. Un Abraham, magari a mezzo servizio, è comunque decisamente più pronto rispetto al 16enne dal futuro roseo (ma oggi non ancora pronto).

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

E' successo quasi sempre quest'anno: 14 reti subite in campionato, le stesse dello scorso anno ma con una gara in meno.Lo stesso allenatore che alla vigilia sottolinea le difficoltà del campionato italiano quasi fossero insuperabili, sicuramente non la prepara bene., cosa che gli capita spesso prima di partire con la sua Nazionale, quasi si risparmiasse per la sua Francia: delle volte a pensar male, ci si azzecca... Emerson Royal non aiutato da Musah torna a essere giocatore inadeguato, mentre dei due centrali abbiamo detto.E' successo dalla prima gara col Torino. Fonseca invece di fossilizzarsi su Leao avrebbe dovuto concentrarsi sulla fase difensiva.. Si poteva tornare nelle zone alte e invece si dovrà pensare a fare punti per provare ad arrivare in Champions, cosa questa non scontata.