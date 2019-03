Missione sorpasso all'Inter compiuta, ora il Milan si muove su due strade diverse per portare avanti il proprio progetto. La prima è quella del campo, con i rossoneri di Gattuso attesi dalla sfida contro il Chievo: a Verona il tecnico potrebbe optare per un mini turnover in vista del derby con l'Inter, per far rifiatare Bakayoko e Suso apparsi in difficoltà nell'ultimo match con il Sassuolo. La seconda partita è quella che si gioca negli uffici di Casa Milan e che vede Gazidis, Leonardo e Maldini impegnati a preparare le mosse per il prossimo mercato estivo: c'è già un piano definito, se i rossoneri centreranno la qualificazione alla prossima Champions League l'obiettivo sarà di lavorare sul centrocampo e regalare un top player a Gattuso.



SOGNO MILINKOVIC - E il sogno non è un nome nuovo, ma un ritorno di fiamma: gli occhi sono puntati su Sergej Milinkovic-Savic. Lo assicura Tuttosport in edicola oggi, spiegando come le condizioni economiche dell'affare siano ora più alla portata: l'estate scorsa Lotito spaventò tutti con una richiesta da 120 milioni di euro, complice una stagione da luci e ombre ora la valutazione è notevolmente calata (80 milioni) e, salvo un finale di stagione da urlo, l'operazione con la Lazio potrebbe essere dunque più fattibile per il Diavolo. Non solo top, perché Leonardo è al lavoro anche per il ruolo di regista puro: al di là dei discorsi con il Chelsea per il riscatto di Bakayoko (il Milan punta a uno sconto), i rossoneri continuano a monitorare altri due nomi, Julian Weigl del Borussia Dortmund, più costoso, e Stefano Sensi del Sassuolo. DUE ESTERNI - Non solo il centrocampo, l'obiettivo è rafforzare anche l'attacco con due nuovi esterni: Gerard Deulofeu è il preferito dai tifosi e in estate potrebbe riaprirsi un dialogo con il Watford, dubbi su Allan Saint-Maximin del Nizza, piace Everton del Gremio.