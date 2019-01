Non solo Higuain e Piatek nel mercato del Milan: Hakan Calhanoglu continua a piacere e non poco ai tedeschi dell'RB Lipsia, che hanno messo sul piatto un'offerta da più di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, come riportato da CalciomercaTo.com. L'ipotetica cessione del turco potrebbe provocare un'ulteriore falla nei rapporti tra il dirigente rossonero Leonardo e il tecnico Gattuso, ma potrebbe portare un tesoretto fondamentale per lanciare l'assalto decisivo all'attaccante polacco del Genoa, considerato l'ideale per il dopo Higuain.



ALLENATORE LIPSIA: 'COSTA TROPPO!'- A complicare i piani per questo trasferimento ci ha pensato anche l'allenatore del Lipsia, Ralf Ragnick, che ha parlato del numero 10 del Milan durante la conferenza stampa di presentazione del match di sabato contro il Borussia Dortmund: "L'operazione è finanziariamente impossibile. Ovviamente lo conosciamo, visto che ha giocato in Bundesliga, ma ora gioca per il Milan. Conoscevamo già il suo prezzo, quindi non è assolutamente possibile per noi fare una mossa finanziaria da questo punto di vista"



MARCIA INDIETRO O TATTICA? - Marcia indietro o tattica del club tedesco per abbassare il prezzo del turco? Ralf Rangnick, allenatore in questa stagione in attesa dell'arrivo di Nagelsmann l'anno prossimo ma in realtà direttore sportivo del club della Red Bull, sa bene come funzionano le logiche del calciomercato: nelle prossime ore si capirà con certezza se davvero il Lipsia si vuole tirare definitivamente indietro dalla corsa a Calhanoglu o se sta preparando un'altra offerta.