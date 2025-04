Milan, martedì nuovi esami per Maignan: quando può tornare titolare

Getty Images

Dopo il grande spavento,. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere francese è tornato a Milano dopo il duro scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez al 52’ di Udinese-Milan, che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per qualche istante.Già nella notte. Il francese è, poi, rientrato a Milano, dove dovrà stare, dopo i quali dovrebbe ricevere l’ok per tornare ad allenarsi.

. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, però, non è da escludere un recupero lampo già per domenica, quando i rossoneri saranno impegnati per il match con l’Atalanta.