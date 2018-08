C'è stato un tentativo del Milan per Anthony Martial, attaccante esterno in scadenza di contratto con il Manchester United. Un profilo finito sul taccuino di tutti, anche della Juve qualche settimana fa, con sondaggi senza sbocchi del Chelsea. E poi… il Milan, più o meno all’improvviso, nella giornata di ieri. Secondo Sportitalia, luci accese in sede fino alle 23,15, Leonardo e Maldini in azione e in contatto con intermediari per capire. "Avrebbero fatto una proposta importante, in prestito molto oneroso con diritto di riscatto, avrebbero voluto piazzare in contropiede bellissimo. Il coefficiente di difficoltà è sembrato subito alto, ma poi è diventato un muro invalicabile quando i due dirigenti del Milan hanno intuito che il Manchester United non avrebbe fatto mercato in entrata per la strisciante insoddisfazione di Mourinho. E che Martial sarebbe quindi rimasto un sogno di metà agosto".