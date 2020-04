: il rebus Ibrahimovic, il contratto di Donnarumma e la questione allenatore, con il progetto Rangnick ancora vivo nonostante le smentite di rito . Da capire, poi, cosa ne sarà di: legatissimo a Zvone Boban, l'ex capitano è sempre più lontano dal Milan. Elliott non gli ha dato il benservito, ma le parti si separeranno al termine dell'annata sportiva.La dirigenza, così, perderebbe il secondo dei quattro tasselli che hanno costruito il Milan 2019/2020: Gazidis, Boban, Maldini e Massara.. Un rapporto, quello con gli addetti ai lavori, che lo ha portato a contattare in prima persona Monchi, ds del Siviglia, per l'affare Suso e l'arrivo di Kjaer. Decisive, invece, le conoscenze con i procuratori del belga e del polacco.Ora, però, il futuro è un rebus. A fine anno, infatti, l'attuale direttore sportivo rossonero si troverà davanti a un bivio:Il taglio di uomini legati a un passato in società, infatti, non lo coinvolgerebbe: