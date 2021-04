Riky Massara, direttore sportivo del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Lazio, decisiva in ottica Champions: "Lo stato d'animo è molto concentrato. E' una gara difficile, uno scontro diretto, siamo felici di giocarci queste finali. Indagine su Ibrahimovic? E' una cosa della quale prenderemo atto, non ci preoccupa minimamente. Donnarumma e Maignan? La nostra posizione non cambia: abbiamo fiducia totale in Gigio e ci auguriamo possa arrivare un'intesa, ma siamo tutti concentrati, a partire da Gigio".



MAIGNAN - "Siamo vigili sul mercato, su tutti i giocatori. Non è nostra intenzione, per ora, andare a prendere un portiere, puntiamo a trovare un accordo, con la speranza possa arrivare".



PRESSIONE - "Dobbiamo conviverci se vogliamo raggiungere un certo livello. Siamo contenti di viverla, questa pressione. Mandzukic? Potrà portarci tanta esperienza, tanta forza, è un campione. Purtroppo è stato frenato dagli infortuni, ma ora c'è e averlo ora in questo finale sarà decisivo per noi".