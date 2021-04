Dusan Vlahovic in casa Roma è da tempo un obiettivo. Da giovanissimo piaceva a Massara che lo consigliò a Monchi, ma l'attuale dirigente del Milan non fu ascoltato. L'interesse rossonero nasce dunque da lontano, da quando quello che oggi è il braccio destro di Paolo Maldini era alla Roma. Anche oggi il club giallorosso è pronto a sfidare Milan e Juve per l'attaccante della Fiorentina.