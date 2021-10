Il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha dichiarato prima della trasferta di campionato a Bologna: "C'è molta soddisfazione. C’è un grande merito della squadra, dei giocatori, del mister che riesce a valorizzarli al meglio e a non fare mai pesare le assenze. Siamo davvero contenti e vogliamo cercare di stare lì in alto".



"Ibrahimovic deve conquistarsi il posto da titolare? Noi siamo felice di riabbracciarlo dal primo minuto, ci è mancato. Il suo ritorno per noi è molto importante, è una grande notizia".



"Stiamo già parlando di prolungare il contratto con Pioli? Gli facciamo i complimenti per le 100 panchine rossonere, sono state tutte di alto livello. Sta facendo un lavoro grandioso, c’è grande sintonia, condivisione reciproca nel proseguire questo percorso, siamo convinti che proseguiremo ancora a lungo con lui".