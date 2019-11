Franck Kessie non ha preso parte alla sfida contro la Juventus, è stato lui il grande escluso dai convocati di Pioli per la trasferta di Torino per una scelta tecnica. La conferma è arrivata nel pre-partita dell'Allianz Stadium anche dal direttore sportivo del Milan Frederic Massara, che spiega: "Si tratta di una scelta tecnica, l'allenatore ha visto che Kessie sta vivendo un momento di appannamento - ha detto Massara a Sky Sport - Questa settimana non è riuscito ad allenarsi al meglio e ha avuto anche qualche acciacco: Pioli ha deciso di non puntare su di lui per questa gara, ma siamo convinti che Franck potrà tornare molto presto il giocatore che conosciamo".