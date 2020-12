Il ds del Milan Frederic Massara è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Sassuolo: "Gomez? E' un calciatore molto forte, dell'Atalanta. E' una questione che non ci riguarda assolutamente. Non so se sia così netta la situazione, mi associo a quello che ha detto Ausilio: è una questione in cui non vogliamo entrare. Chi rubare all'Inter? Hanno tanti giocatori forti, ma siamo felici dei nostri. Stanno facendo un lavoro eccellente con un allenatore che sta guidando in modo sapiente verso risultati importanti, ci auguriamo di continuare su questa falsa riga.



L'infortunio di Ibrahimovic cambia qualcosa? No non è cambiato niente, siamo convinti di avere un organico all'altezza e di avere tante soluzioni. L'assenza di Ibrahimovic non è nuova, già parecchie partite la squadra ha dimostrato di saper fare bene. Ci auguriamo che l'assenza duri il meno possibile, ma non cambia i nostri orientamenti per potenziali obiettivi. Abbiamo sempre detto che se ci saranno opportunità di migliorarsi a condizioni giuste la società sarà pronta, ma dobbiamo verificare che ci siano le giuste condizioni".