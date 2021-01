Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Benevento: "Dobbiamo pensare alle nostre partite e soprattutto al Benevento, una squadra forte. Molte squadre hanno lasciato punti qui, dobbiamo fare attenzione".



Calhanoglu e Donnarumma?

"Non ci sono novità di rilievo".



Accelerata per Simakan?

"Stiamo verificando se ci sono opportunità sul mercato, se ci saranno la proprietà si farà trovare pronta. Per Simakan non ci sono sviluppi".