Il ds del Milan Frederic Massara è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Lecce: "Quanto è difficile mantenere la concentrazione sul futuro? Non è difficile, siamo abituati e finalmente è finito il lockdown, quindi ci saranno altri argomenti di cui parlare. Mercato parallelo al campionato? Effettivamente è così, però in altri paesi aprirà prima di noi quindi ci saranno altre voci. Noi ora però siamo concentrati sul campo, su dodici partite che sono un terzo del campionato, anche se concentrato in quaranta giorni. Può esistere in prospettiva un Milan senza Ibrahimovic? E' un giocatore importantissimo, un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile. E' tornato con passione e con amore per questa società e ha cambiato e molto migliorato la squadra. Valuteremo anche assieme a lui, dipenderà anche dal suo stato d'animo e dalla sua voglia di proseguire. Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic, è fenomenale. Contratti in scadenza al 30 giugno? Saranno tutti prolungati fino a fine stagione. C'è una difficoltà modulistica ora su cui sta lavorando la Lega, ma i giocatori proseguiranno con noi e sono concentrati sul finale di stagione. Europa League obiettivo irrinunciabile o stagione senza coppe? Purtroppo l'abbiamo vissuta anche quest'anno, il Milan non può stare lontano dall'Europa quindi bisogna assolutamente entrarci. E' un obiettivo prioritario e siamo convinti di potercela fare. Se Gazidis ha comunicato alla dirigenza la sua idea di Milan per il futuro? Noi ci confrontiamo sempre con la proprietà, con Gazidis, abbiamo tutti un'idea comune che è di stabilizzare il Milan e riportarlo ai vertici del calcio italiano e possibilmente d'Europa in maniera sostenibile. Oggi ci sono dei paletti che ci vedono esclusi dall'Europa quest'anno, dovremo rientrare in questi parametri e lo stiamo facendo con l'abbattimento dei costi, ma non vogliamo rinunciare alla competitività. Milan per soli giovani o spazio anche per Ibrahimovic? Per campioni come Ibra c'è sempre spazio, ma è un percorso che stanno intraprendendo tutte le squadra. La crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili, ma andando sempre alla ricerca di giocatori forti, un mix di giovani talenti ed esperienza".