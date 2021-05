Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari, che può essere decisiva per la qualificazione alla Champions: "Obiettivo importante, con una prestazione di alto livello perché il Cagliari ha grande individualità. Poter centrare la Champions rappresenta un primo step di ritorno alla normalità, un ritorno a casa, lì dove questa squadra deve stare. Sarebbe la certificazione di un percorso virtuoso iniziato l'anno scorso, potrebbe creare fattori positivi per crescere ancora. La squadra ha fatto un bellissimo percorso, la Champions sarebbe meritata".



PIOLI - "Pioli nei momenti difficili? E' sempre stato lucido, è riemerso sempre. Abbiamo avuto difficoltà, il mister ha sempre trovato soluzioni per riemergere, con la squadra che lo ha seguito in tutto e per tutto".



SU BRAHIM DIAZ - "C'eravamo ripromessi di parlare col Real a fine campionato, c'è un ottimo rapporto. Vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire insieme. E poi ne parleremo con Pioli a tavolino".