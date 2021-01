Frederic Massara, ds del Milan, parla a Dazn prima della sfida contro il Torino: "Ibra e Calhanoglu? Sono in panchina, vediamo se ci sarà bisogno di un loro contributo. Ibra rientra dopo più di un mese, la condizione dovrà migliorare e crescere. I minuti magari non saranno molti. Calhanoglu è un po' acciaccato ma c'è. Bello questo spirito di gruppo, ci sta aiutando a fare cose importanti. Il rinnovo di Calhanoglu e quello di Donnarumma? Siamo fiduciosi, stiamo continuando un dialogo in maniera proficua coi rispettivi agenti, abbiamo dei professionisti straordinari che sono concentrati sulla squadra e aiutarla nel fare bene. Siamo speranzosi di potere avanzare e di avere delle buone notizie il prima possibile".



SUL MERCATO - "Meité e Simakan? Sono molti i nomi che vengono accostati al Milan, stiamo valutando diverse posizioni e stiamo parlando con l'allenatore per fare qualche integrazione in un organico molto competitivo. Mercato lungo, c'è tempo per verificare queste possibilità e lo vedremo, penso, la prossima settimana".