Un possibile futuro lontano dal Milan, con diverse opzioni sul tavolo. Sempre in bilico la posizione di Frederic Massara in rossonero, con l'ennesima rivoluzione dirigenziale all'orizzonte il ds valuta le opzioni per la prossima stagione. Viva l'ipotesi Roma, i giallorossi pensano al suo ritorno dopo il caso Petrachi e la chiacchierata con il dg Mauro Baldissoni prima dell'ultima sfida a San Siro tra Milan e Roma testimonia come i rapporti siano ancora ottimali. Ma il club capitolino non è l'unico a farsi sotto.



IDEA BOLOGNA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, anche il Bologna sta pensando a Massara. Un'idea di Walter Sabatini: i due hanno già lavorato insieme ai tempi della Roma e l'ipotesi sarebbe quella di ricomporre la coppia in rossoblù per costruire insieme un futuro assieme al già confermato Sinisa Mihajlovic in panchina. Una nuova pista per Massara: dopo la Roma c'è anche il Bologna.