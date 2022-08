Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, è intervenuto dopo il sorteggio di Champions League per commentare quanto sancito dall'urna: "Essendo prima fascia avevamo meno possibilità di prendere squadre forti. L'anno scorso abbiamo fatto esperienza, ora con la motivazione dimostrata sicuramente saremo competitivi anche in Champions League".



Con che maglia gioca Leao Milan-Chelsea?

"Non sono cose che mi riguardano, Maldini, Massara e la società stanno valutando. Per cercare di tornare ad essere protagonisti e arrivare fino in fondo il Milan ha bisogno dei calciatori che in questi anni hanno dimostrato di essere cresciuti".