José Mauri, centrocampista del Milan, ha parlato al canale tematico rossonero in vista del match contro la sua ex squadra, il Parma: "Le sensazioni sono belle, anche perché troverò vecchi amici di Parma. Sarà una partita speciale, speriamo di farla bene. Mi aspetto di dare il mio contributo per arrivare alla vittoria. È vero che ho un grandissimo rapporto con tutti, cerco sempre di essere positivo".



A DAZN ha poi regalato una battuta su Gervinho, uno degli avversari più temuti: "Ha il motorino, speriamo non abbia fatto il pieno...".