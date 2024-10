Getty Images

Milan, Maximilian Ibrahimovic out contro il Bruges

Daniele Longo

7 minuti fa



Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e stella del Milan Primavera, non sarà a disposizione di mister Guidi per la sfida di Youth League contro la formazione belga del Bruges. Il talento rossonero non ha recuperato dal sovraccarico all’anca procurato di ritorno dalla Nazionale.