È tempo di decisioni in casa Milan, qualcuna più sofferta dell’altra. Come nel caso di Meite: il centrocampista francese non verrà riscattato dal club rossonero dal Torino. Soualiho ha dato il suo contributo nella seconda parte di stagione, guadagnandosi la fiducia di tecnico e compagni di squadra. Alla base della scelta ci sono motivazioni puramente economiche: Maldini e Massara hanno deciso di destinare i 7 milioni pattuiti con il Torino su altri obiettivi.