Milan, Mendes ha proposto Conceiçao: il punto sul futuro della panchina

Non siamo arrivati ai livelli del casting di Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti, mae Gerry, insieme a Zlatansta valutando di giorno in giorno tutte le piste percorribili per poter scegliere alla fine quella che più si sposa con le idee della proprietà e con il progetto tecnico di sviluppo dell'attuale rosa. Anche per questo, complice lo stop imposto perdal difficile rapporto, nato prima ancora che si concretizzassero i colloqui, con parte della tifoseria (e che probabilmente ha ampliato i dubbi societari) ancora non è emerso un candidato forte che possa prendere il posto dial termine della stagione.L'ultimo nome in ordine di tempo è quello di, ex-esterno di Lazio e Inter e dal 2017 alla guida del Porto con cui ha vinto 3 campionati e altri 7 trofei nazionali oltre a portare stabilmente il club alle fasi finali della Champions League., il suo agente nonché quello della stella portoghese del Milan,che sta valuando il suo profilo. Qualche settimana fa Conceiçao hacon i Dragoes, ma in quell'accordo, firmato dall'ex-presidente Pinto da Costa c'è unasia da parte dell'allenatore che del nuovo presidente André Villas Boas.Fra i nomi più chiacchierati e proposti da diversi intermediari c'è stato anche quello di, che come tipologia di allenatore piace molto, ma che da un lato oggi si è tirato indietro confermando di voler restare al Brighton e dall'altro ha una clausola rescissoria da 16 milioni che il Milan non vuole pagare. E il discorso è simile anche per, altro allenatore portoghese e protagonista con lo Sporting Lisbona, che ha una clasuola da 15 milioni di euro nel suo contratto.resta l'allenatore preferito dall'intera tifoseria, individuato come il profilo ideale per tornare subito a vincere e rimettere l'Inter (sfruttando il sentimento di rivalsa dell'allenatore salentino) alle proprie spalle. Almeno fino ad ora, tuttavia, il Milan non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi conscia sia dell'impatto economico salariale che avrebbe l'ex ct dell'Italia sia della distanza esistente fra l'attuale organico e le sue idee tecnico tattiche.Chi rimane in corsa, al netto di altri profili che sono stati valutati e che saranno ulteriormente attenzionati è, ex allenatore della Roma e protagonista di due ottime annate sulla panchina del. Il suo contratto è in scadenza, si libererebbe a parametro zero e il suo stile di gioco non sarebbe troppo distante dal 4-3-3 di Stefano Pioli. Alla società piace, alla tifoseria meno, anche per questo si temporeggia ancora.