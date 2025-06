Milan, messaggio chiaro al Bayern Monaco: per Leao servono almeno 95 milioni. Allegri ha un piano

Redazione Calciomercato

Sarà una lunga estate per i tifosi del. Il club rossonero ha affidato alle capacità dila restaurazione di un gruppo segnato dagli errori commessi nell’ultima stagione. Il clima da “fuori tutto” è la somma dell’esclusione dalle coppe europee e dal sentiment di diversi giocatori. La linea era chiara a tutti fin dall’inizio, al Milan esistono i giocatori importanti ma non gli incedibili., in realtà, appartiene a una categoria tutta sua: è l’ultimo dei giocatori sul quale il Milan sarebbe disposto a fare un sacrificio.

Partiamo con ordine mettendo in chiaro due aspetti:è concreto e allo stesso tempo Allegri è convinto che il portoghese non sarà ceduto e sta costruendo la sua squadra su una possibile evoluzione tattica di Rafa. Il papà Antonio ha incontrato con un altro agente i dirigenti del club bavarese prima della finale di Champions League. Da quel momento in poi non ci sono stati sviluppi, né tantomeno il ragazzo è andato da Tare per chiedergli di essere ceduto. Zero.

La linea che emerge ora è chiara: salvo offerte davvero irrinunciabili Leão resterà in rossonero e sarà il simbolo del nuovo Milan. E per offerta irrinunciabile si intende una proposta da 95 milioni di euro in su.