Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, manda un videomessaggio, in italiano, ai dipendenti della società rossonera nell’affrontare la lotta al coronavirus. Queste le parole riportate dall’Ansa: “Grazie a tutti per il contributo in questo momento difficile, sono convinto ci rivedremo presto. Il Milan garantisce il completo sostegno, il massimo supporto”.



Come riporta Ansa.it, i medici sociali sono a disposizione per rispondere alle domande, con il Milan che non ha contagiati a nessun livello, con la società rossonera che ha messo tutti i dipendenti in smart working da subito.