Milan, messaggio sul campo a Cardinale: ora il colpo per blindare la difesa

Emanuele Tramacere

"Io sono con voi". Gerry Cardinale, insieme a Zlatan Ibrahimovic ha voluto mandare un messaggio alla squadra nel prepartita di Milan-Roma confermando la vicinanza e il sostegno non solo ai suoi giocatori, ma anche a Stefano Pioli e la dirigenza. La squadra ha risposto sul campo e ora quell'intenzione e quel sostegno va confermata però anche all'atto pratico.



PIOLI CHIEDE UN COLPO - E l'atto pratico è l'acquisto di quel difensore centrale che anche lo stesso allenatore ha richiesto a gran voce nell'immediato post partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una discreta fase difensiva, ma si può sempre fare meglio. Colpo in difesa? Il club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando. Vedremo se riusciremo a cogliere qualche opportunità per coprire qualche buco che abbiamo per gli infortuni".



DA BUONGIORNO A BRASSIER, I NOMI - Sfumato Dragusin, per cui il Milan si era informato, il sogno più importante, che prevedrebbe un anticipo di esborso rispetto al budget della prossima estate porta ad Alessandro Buongiorno, centrale classe 1999 del Torino. Oltre a lui resistono le candidature di Lilian Brassier, classe 1999 del Brest che ha una valutazione di molto inferiore e quella di Clement Lenglet, su cui però l'Aston Villa (è in prestito dal Barcellona) sta facendo resistenza. Infine occhio anche a Tanguy Nianzou, classe 2002 del Siviglia ed ex-Bayern e PSG che potrebbe partitre in prestito.