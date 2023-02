Un gol che vale tre punti e un bel pezzo di serenità. Junior Messias allunga la serie positiva del Milan e la Gazzetta dello Sport parla così del brasiliano.



“Junior Messias non si è mai sentito fuori ruolo, al massimo fuori posto. Frase da archivio sul suo primo anno in B: «Pensavo di essere più scarso degli altri». Altra frase: «In Eccellenza credevo di fare fatica e così in D». Falso. In campo, invece, Messias ha giocato quasi ovunque e ieri ha aggiunto una frase al curriculum: largo a destra, a tutta fascia, Junior sta bene. Stefano Pioli a Monza gli ha chiesto di dare una mano così al Milan, nella posizione che forse è cambiata di più nel passaggio da difesa a quattro a linea a tre, perché l’esterno destro prima era un’ala, ora ha licenze poetiche molto più ridotte. E Messias ha aggiunto il gol partita con un sinistro degno della moglie Thamy, che quando giocava a calcio faceva la prima punta e non per scherzare: ha giocato per la Juve, per il Torino, per il Crotone”.