Il Milan è vicino ad acquistare Junior Messias dal Crotone ma sui social i tifosi non l'hanno affatto presa bene. Monta la protesta in merito al tanto agognato trequartista, tra ironia e critiche verso la proprietà, rea secondo i supporter di non aver investito per il colpo da Champions League. ​Da 'Manco i soldi per la Champions" a "Messias con Dio Ibra e Padre Pioli...', ecco la selezione dei migliori post.