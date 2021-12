Junior Messias, attaccante del Milan, parla a Sky all'intervallo della partita con il Genoa: "Il mio gol? Il mister mi dice sempre di attaccare l’area, sia di piede che di testa l’importante è fare gol. Nelle ultime due partite non siamo stati noi, ma oggi siamo tornati a giocare come al solito. Dobbiamo continuare così perché la partita non è finita".