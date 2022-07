L'attaccante del Milan Junior Messias ha parlato a Sky Sport al termine dell'amichevole disputata contro il Wolfsberger: "Iniziamo a prendere il passo giusto. È normale che non siamo al massimo della condizione, ma cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno per arrivare pronti alla prima giornata".



Un bilancio sulla scorsa stagione e uno sguardo alla prossima: "Vincere il campionato ha un sapore diverso, mentre in Champions League quest'anno bisogna fare meglio anche se l'anno passato abbiamo fatto un grande girone e non era semplice".



Su Adli e Origi: "Loro si sono integrati subito, Adli è un grande giocatore e si è visto in campo. Siamo un gruppo unito".