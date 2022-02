Junior Messias, centrocampista del Milan, parla a Milan Tv alla vigilia della partita con la Sampdoria: "Non solo la Sampdoria ma tutte le squadre quando giocano contro il Milan cercano di dare sempre il massimo possibile giocano sempre la partita della vita. Dovremo essere concentrati e consapevoli di non aver fatto ancora nulla. E' bello giocare così, però bisogna dare continuità. In campionato siamo lì, siamo secondi insieme al Napoli, e dobbiamo concentrarci su questo, però c’è anche la Coppa Italia e pensiamo settimana per settimana, partita per partita".