Nella notte il Milan ha fatto il vero primo test della nuova stagione: dopo il 7-0 al Lumezzane di quattro giorni fa, i rossoneri hanno perso 2-3 contro il Real Madrid di Ancelotti. Tra i tanti cambi di Pioli ce n'è stato uno forzato: poco dopo la mezz'ora del primo tempo Junior Messias ha dovuto lasciae il campo per un problema muscolare, al suo posto è entrato Luka Romero che una decina di minuti dopo ha segnato anche un gran gol.



IL FUTURO - Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni del brasiliano che potrebbe lasciare il Milan. C'è un discorso aperto con il Torino: ai rossoneri piace il profilo del classe 2000 Wilfried Singo e se i discorsi dovessero andare avanti nella trattativa potrebbe entrare anche Messias; non è escluso però che per l'ex Crotone possa aprirsi anche un'operazione a parte.