Il mercato a cinque stelle del Milan ha portato un grande entusiasmo tra i tifosi. Okafor, Pulisic, Romero e Chukwueze sono acquisti di grande livello che possono fare la differenza nel campionato italiano. L’altra faccia della medaglia è quella di una dirigenza che ora dovrà lavorare duramente per sfoltire la rosa sopratutto nel reparto offensivo che ora conta ben 12 giocatori per 3 maglie.



MESSIAS SUL MERCATO - Junior Messias ha dato il suo contributo alla causa rossonera specie nell’anno dello scudetto. Ma ora la triade formata da Furlani, Moncada e D’Ottavio ha deciso di dare una svolta a destra innalzando il livello qualitativo. E per il brasiliano, nonostante l’ottimo rapporto con Pioli, non c’è più spazio.



LE OFFERTE- Il Besiktas ha una priorità: chiudere presto il trasferimento a Istanbul di Rebic con la formula del prestito. Ma con il Milan il club turco sta parlando anche di Messias. La proposta è stata quella di un prestito ma il giocatore dovrebbe prima rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 con il Milan. Furlani spinge per una cessione a titolo definitivo e continua a parlare con il presidente Cairo anche se c’è distanza: il Torino vorrebbe mettere sul piatto 2/3 milioni di euro, il Milan chiede il doppio.