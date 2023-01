Dopo il deludente pareggio interno contro la Roma, il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida di coppa Italia contro il Torino. La migliore notizia di giornata è sicuramente il rientro in gruppo, dopo circa due mesi di stop, per Messias. Lavorano ancora a parte sia Kjaer che Origi: l’obiettivo è averli a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Per Florenzi, Maignan, Rebic e Krunic prosegue il loro programma personalizzato.