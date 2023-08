Junior Messias verso il no alla Turchia. L'esterno brasiliano, dopo essersi preso qualche ora per riflettere in merito all'offerta del Besiktas, che ha già acquistato dal Milan Ante Rebic, è orientato a rifiutare. Il club turco aveva alzato l'iniziale proposta da un milione di euro, avvicinandosi ai 3 richiesti dai rossoneri, ma la volontà del calciatore ex Crotone è al momento decisiva.



NO ALLA TURCHIA - Un temporaneo e forse insindacabile rifiuto dettato da ragioni personali e familiari. Milan e Besiktas erano vicini a un accordo, tanto che pensavano di definire la trattativa nel fine settimana: secondo quanto appreso da Calciomercato.com però, il classe 1991 vuole restare in Italia.



LA PISTA TORINO - Al momento dunque, scartata l'ipotesi Istanbul, è la pista Torino a riaprirsi, con i granata che da tempo lo corteggiano per volontà del tecnico Ivan Juric. Offerte non ne sono però arrivate, Cairo intende rilevarlo a prezzo di saldo, senza superare i 500mila euro, puntando sulla volontà di Furlani e Moncada di sfoltire la rosa, che diventerà sempre più impellente.



RISCHIO MINUSVALENZA - Messias accetterebbe di buon grado l'ipotesi Toro: per non realizzare una minusvalenza però il Milan, che lo ha riscattato l'anno scorso per una cifra totale di quasi 8 milioni di euro, deve cederlo a una cifra tra i 2.7 e i 2.8 milioni di euro. Al momento, tutto tranne che semplice.