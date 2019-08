Predrag Mijatovic, ex dirigente del Real Madrid, parla a Cadena Ser di Gareth Bale, per ora ancora con le Merengues: "Se rimane il Real non avrà problemi, Bale ne avrà. Zidane non conte su di lui. Modric? E' molto contento del Real Madrid, sono suo amico e posso dire che resterà. Non è un giocatore che può entrare in qualche operazione, è il Pallone D'oro".



SU POGBA - "Difficile vederlo al Real Madrid, ma è solo la mia opinione. Ci hanno provato, a Zidane piace, ma lo United sembra averlo bloccato. Ma se non arriva un centrocampista, il Real potrebbe avere problemi in quella porzione di campo".