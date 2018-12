Il Milan ha da tempo approntato un piano per prenderlo a gennaio e ieri è stato Sergej Milinkovic-Savic ad accendere la miccia di un possibile trasferimento alla corte di Gattuso. È bastato un semplice "like" su Instagram - messo a un post di Ronaldinho sul compleanno del Milan - per far esaltare i tifosi rossoneri. Che, a sentire i bookmaker, possono già immaginare il talento serbo nel loro centrocampo. Secondo gli analisti Sisal Matchpoint ci sono buone probabilità che Milinkovic Savic si trasferisca al Milan nel 2019: la quota sul suo ingaggio entro agosto (quindi nella prossima finestra di mercato o in quella estiva), riporta Agipronews, è dato a 2,20. Altri possibili rinforzi per il centrocampo rossonero potrebbero arrivare dalla Premier: si parla anche di Cesc Fabregas per il futuro immediato. Lo spagnolo pure è un’opzione molto considerata, dato a 1,75 per l’arrivo a Milano