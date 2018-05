Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ospite a Milan Tv, parla della partita di ieri: "Per molti poteva sembrava una partita semplice. I ragazzi sono stati bravi a superare la Fiorentina". Due parole, poi, su Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero ai ferri corti con la tifoseria: "Non credo sia il luogo adatto per parlare di cifre. Per Gigio non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, gli abbiamo rinnovato il contratto un anno fa. Vogliamo tenerlo a lungo. E ' un giocatore importante per noi. Se lui dovesse venire a dirci di non voler continuare qui, dovrà arrivare un club con un'offerta adeguata alle nostre richieste".



SULLA STAGIONE - "Fa senso pensare che il Milan abbia festeggiato per un sesto posto, ma per noi era fondamentale. Noi avevamo le idee chiare su quello che volevamo fare, abbiamo fatto delle scelte ben precise e il Milan è la squadra più giovane in Italia. Volevamo costruire una base, ora sappiamo di dover fare altre cose. Dobbiamo mettere gli uomini giusti per ambire ad altri obiettivi".



GLI OBIETTIVI - "Abbiamo ben chiaro quali sono i ruoli in cui intervenire: un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti. Dobbiamo alzare la qualità della squadra. L'anno scorso abbiamo puntato su molti giovani. Calhanoglu non giocava da diversi mesi, non è arrivato al top della forma. Conti sarà il nostro primo acquisto della nuova stagione. Abbiamo dovuto rinnovare anche alcuni contratti per rinforzare il patrimonio del Milan. Pensiamo di aver creato una buona base".



SULLO SPOGLIATOIO - "Era necessario tornare ad avere uno spogliatoio importante fatto di uomini prima che di giocatori".



SU GATTUSO - ""E' giusto che lui stia sempre sul pezzo. Lui e noi abbiamo una grande responsabilità. Lui è dovuto subentrare in una situazione non facile, ma ha raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo fatto un buon cammino anche in Europa. Rino ha fatto un lavoro straordinario, in campionato ha avuto una media da Champions. Questo deve essere un punto di partenza".



SULL'ATTACCO - "Cutrone resta sicuramente. Sul modulo deciderà Gattuso: ripartirà dal 4-3-3, poi ci potranno essere delle evoluzioni. Per quanto riguarda l'attacco, rientrerà Bacca, pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti".



ANCORA SUL MERCATO - "Non possiamo fare scommesse, ci servono delle certezze. Il Milan ha investito tanto la scorsa estate, non potevamo fare tutto in una sola finestra di mercato. Ora abbiamo una base e dobbiamo solo fare piccoli interventi. Il numero di giocatori dipenderà da quello che deciderà l'Uefa".