Massimiliano Mirabelli è stato intervistato da Milan Tv. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero.



Sullo 0-0 nella partitella: “Almeno hanno vinto tutti, non ha perso nessuno. Era importante partire da questo entusiasmo perché anche oggi c’è stato grande entusiasmo dai tifosi. I ragazzi erano carichi. Dobbiamo tenere questa unità di gruppo. È un punto di partenza”



Sul significato della giornata: “Mentre oggi, sopra la nostra testa si discutono cose che potevano dare un senso di debolezza, non c’è stato in realtà questo. C’è stato grande entusiasmo, già dall’arrivo dei ragazzi. Abbiamo visto lo staff e il mister carico. Ci deve interessare la palla che rotola e che i ragazzi corrono. Daremo grandi soddisfazioni. Ripartiamo dal terzo posto di Gattuso. Rino da quando ha preso in mano la squadra con mille difficoltà è riuscito a fare solo meno meglio di Juve e Napoli. Serve ripartire da queste cose, non cercare alibi. Dobbiamo ragionare in positivo, ci sono tutte le possibilità per farlo”.



Su una parola per sintetizzare la giornata: “Non lo so. Vorrei dire positività. Dobbiamo averla tutti. Sono convinto di questa positività. Conosco la squadra, al di là del mercato, abbiamo una grande squadra, un grande staff. Sono sicuro che questa positività emergerà nel campionato”