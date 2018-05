Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha parlato al nostro inviato Pasquale Guarro prima dell'assegnazione del Premio Gentelman, commentando alcune voci tra campo e mercato: "C'è l'ultimo grande sforzo da fare per difendere il nostro sesto posto. Incontriamo una squadra vogliosa che non ci regalerà niente. Donnarumma? Ha avuto alti e bassi come noi tutti, è giovane e non dobbiamo dimenticarlo. È un campione, un calciatore importante per il Milan e per il calcio italiano. Non c’è un caso Donnarumma e noi gli siamo vicini. Il mio futuro? Sono più cose giornalistiche, io lavoro 24 ore per questa società e programmo il futuro. È un po' il gioco del mercato, come accade per i calciatori accade anche per noi ds. Belotti? Non parliamo di giocatori di altre squadre perché non mi sembra corretto. Abbiamo le idee chiare sulle cose da fare ma ricordiamo che siamo il Milan, i più giovani di tutta la A e avevano la necessità di creare una squadra forte per le stagioni a venire."dell'all'assegnazione del Premio Gentelman, commentando alcune voci tra campo e mercato