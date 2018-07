Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha concesso un'intervista a Sky Sport dove traccia le linee guida sulla stagione che sta per iniziare in casa rossonera e, soprattutto facendo il punto anche sul mercato in entrata e uscita: "Abbiamo faticato tanto e si riparte per una nuova stagione sperando che sia una bellissima stagione per noi e per i tifosi. Noi almeno per quanto ci riguarda non abbiamo fatto vacanze. Siamo tutti carichi per vedere cosa si potrà fare.



MERCATO PER GATTUSO - "E' importante per fare chiarezza. Abbiamo sentito tanti nomi, abbiamo le idee chiare per ciò che dovremo fare. Non uscirà nessuno a meno che Gattuso non dica che si può vendere. non arriverà nessuno che Gattuso non voglia. Sarà il Milan di Gattuso".



ACQUISTI DI QUALITA' - "Per quanto mi riguarda non prenderei nessuno oppure qualcuno che faccia davvero la differenza e sia da Milan. Noi siamo fermi per quanto riguarda gli acquisti".



POCHE ENTRATE - "Già l'anno scorso abbiamo costruito una base solida e avevamo pensato a due/tre innesti. Abbiamo qualche entrata in meno rispetto a quanto previsto, non sono arrivati introiti dalla Cina e non giocheremo l'Europa League per questo faremo un mercato a zero, come ha anticipato Fassone. Dovremo avere tante idee, ma è fondamentale capire che non arriverà e non partirà nessuno che non voglia Gattuso"



QUALITA' - "Non facciamo acquisti che non siano di grande qualità a costo di rimanere così come siamo".



I BIG - "Cedere un big per comprarne degli altri? Deciderà Gattuso. Abbiamo giocatori che hanno tante richieste e se lui dice che 7/8 non li vuole li vendiamo tutti e magari facciamo pure delle plusvalenze, ma non è così".



GOMEZ- "Su Gomez Abbiamo già raggiunto l'accordo con il Boca. C'è un problema fra il giocatore e il club, ma è richiestissimo anche in Italia, ci siamo dati due giorni di tempo e poi vedremo".



KALINIC - "Kalinic ha tantissime richieste in Russia, Turchia, Germania e Spagna. Atletico e Siviglia sono le due società più vicine a lui, ma decide comunque Gattuso se cederlo".



ZAZA - "Zaza? E' un giocatore di un'altra squadra. Non stiamo prendendo in considerazione nessun acquisto perchè non sappiamo cosa avremo in tasca come budget. Faccio un esempio: è come se tu hai fame, vuoi andare a mangiare guardi il portafoglio e decidi se andare a mangiare un panino con mortadella o un ristorante con caviale e champagne, ma lo capiremo dopo aver fatto qualche uscita".