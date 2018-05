Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha parlato a Premium all'assegnazione del Premio Gentelman, commentando anche alcune voci di mercato: "L'arrivo di Reina? Noi abbiamo colto un'opportunità. Quando un giocatore bravo come Reina va in scadenza ci pensiamo, non abbiamo pensato al ruolo di Donnarumma. Pensiamo che ci potrà aiutare soprattutto fuori dal campo, poi se il mercato ci porterà via Donnarumma abbiamo Reina, altrimenti avremo due portieri che si alterneranno nelle tante partite che giocheremo, quest'anno abbiamo giocato più di tutti. Per quanto riguarda le mie parole di ieri, mettiamo le cose in chiaro: il ragionamento riguarda tutti i nostri calciatori. Abbiamo un organico giovane da puntellare, sappiamo che magari qualcuno potrebbe voler partire, vale per Donnarumma come per gli altri. Si devono verificare due condizioni: la prima è che ci dica che vuole andare, la seconda è che arrivi un club che soddisfi le nostre richieste."



SULLA UEFA - "Aspettiamo di sapere cosa ci dirà. Quando sapremo che paletti avremo, decideremo. Fassone mi tranquillizza giornalmente, sappiamo che alcune cose le possiamo fare, sappiamo che dobbiamo investire ma non sappiamo quanto".