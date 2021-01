Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, parla a Tuttosport, ricordando il mercato condotto in rossonero, parlando di Andrea Belotti, capitano del Torino: "Certo che volevo il Gallo! Arrivava da quel campionato super, con 26 gol. Davanti a un giovane bomber già così bravo era impossibile rimanere con le mani in mano. Ci fu un po’ di normale braccio di ferro tra i club, ma poi fummo costretti a fermarci davanti alle cifre che giravano: non troppo dissimili dalla clausola rescissoria per l’estero da 100 milioni. Lui e Immobile sono i migliori attaccanti italiani. È assolutamente ovvio che i grandi club pensino al Gallo. In Italia come all’estero. Un giocatore come lui, che vale tantissimo a livello di prezzo, lo vedrei molto bene anche in Inghilterra. Se poi Belotti venisse davvero ceduto al Milan, mi scapperebbe un sorriso. Sarebbero confermate alla perfezione le mie proiezioni del 2017. Però adesso è molto più facile puntare sul Gallo".