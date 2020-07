Aleksey Miranchuk è un profilo gradito al Milan. Il centrocampista russo vuole provare una esperienza diversa e sarebbe entusiasta di un eventuale trasferimento in rossonero. Ma serviranno due condizioni per portare avanti la discussione: la Lokomotiv Mosca deve abbassare l'iniziale valutazione di 20 milioni di euro e la conferma di Massara come direttore sportivo del Diavolo.