Il viaggio in Russia diavrà come principale obiettivo quello di individuare profili interessanti per rinforzare la squadra rossonera in vista della prossima stagione. L'allenatore delha individuato tre ruoli chiavi in cui intervenire e, soprattutto nel reparto degli esterni offensivi/trequartisti, è alla ricerca di un profilo giovane, ma di grande qualità.Mirabelli e Gattuso assisteranno dal vivo alla partita inaugurale del torneo frae fra i 22 che scenderanno in campo c'è proprio uno dei profili più graditi al. Secondo il Corriere dello Sport uno degli obiettivi dichiarati della spedizione russia è osservare dal vivotrequartista o esterno d'attacco classe '95 della nazionale russa e dellacon cui ha vinto il campionato.Ma chi è Aleksey Miranchuk?anche lui sotto contratto con la Lokomotiv Moscadei due e, nel corso dell'ultimo anno, grazie ai suoi gol (8 in stagione) e ai suoi assist (è arrivato a quota 11), ma soprattutto grazie alla capacità di creare la superiorità numerica con dribbling e accelerazioni () ha scalato le gerarchie anche della nazionale russa.euro. Il Milan guarda e osserva interessato, il viaggio di Mirabelli servirà per avviare i contatti e chiarire ogni dubbio.