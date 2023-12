Il Milan, a oggi, non è propenso ad avanzare nell’acquisto di Juan Miranda già a gennaio. Il club rossonero preferisce riprendere i colloqui per il terzino sinistro spagnolo a partire da febbraio, quando sarà libero di firmare a zero per il prossimo anno. Il Betis Siviglia chiede circa 3 milioni per farlo partire già nella prossima finestra di mercato. Lo riporta Relevo.