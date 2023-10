Antonio Mirante, portiere del Milan, si è così espresso a MilanTV nel pre-partita di Napoli-Milan: “Partita speciale soprattutto le la rivalità calcistica che c’è, che è bella e di alto livello. Stasera occasione importante per ribaltare le ultime due partite. Sono partite che è bello giocare e bello vincere. La partita si prepara da sola, gli stimoli non mancano; per me giocare nel Milan è lo stimolo necessario per sentirsi orgogliosi. Dobbiamo limitare gli errori delle ultime partite, ma credo che stasera potremo fare bene”.



Manca il gol?

“In questo momento serve una reazione di gruppo. Non credo che viviamo un momento difficilissimo sinceramente. Due risultati non belli, ma due buone prestazioni da cui ripartire”.



A DAZN: "Il Napoli ha giocatori forti in tutti i reparti: Kvaratskhelia è imprevedibile, Raspadori è forte, Politano altrettanto. C'è da stare attenti ma anche noi abbiamo le nostre armi. Sarà una bella partita".