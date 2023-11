La dirigenza del Milan, alla ricerca di giovani difensori con cui irrobustire e svecchiare la propria retroguardia, guarda anche in casa Genoa.



Tra i profili sondati dagli uomini mercato dei rossoneri ci sarebbero infatti anche due tesserati del Grifone. Il primo profilo è quello di Radu Dragusin, 21enne rumeno di scuola Juve che si sta imponendo come uno dei difensori più affidabili dell'attuale campionato. Attorno all'ex Salernitana tuttavia si sta scatenando l'interesse di molti club, anche e soprattutto in Premier League. Circostanza che promette di farne lievitare il prezzo del cartellino addirittura oltre i 30 milioni di euro.



Ben più economica appare invece la strada che conduce dalle parti di Alessandro Marcandalli, coetaneo di Dragusin, cresciuto nel vivaio del Grifone e attualmente domiciliato in prestito alla Reggiana in Serie B. Su di lui ha speso parole importante il suo allenatore Alessandro Nesta, uno che conosce bene l'ambiente milanista e che di difensori se ne intende.



Del doppio interesse dei rossoneri ne dà notizia Sky Sport.