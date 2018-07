Un blitz a Londra per parlare con il Chelsea. L'agente Alessandro Lucci martedì è stato nella capitale inglese per incontrare lo stato maggiore dei blues. In ballo il futuro di Davide Zappacosta, che è in orbita Inter, anche se la prima scelta di Ausilio resta Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid. Ma non solo, nelle discussioni tra le parti è stato affrontata anche la situazione di Suso.

PIACE A SARRI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel corso del summit col Chelsea Lucci ha proposto le prestazioni di Suso. Il profilo dello spagnolo è gradito a Sarri che lo ritiene perfetto per il suo 4-3-3, tanto che lo aveva richiesto anche al Napoli qualche mese fa. Dal canto suo il Milan ha la necessità di sacrificare un big sull'altare del mercato e l'eventuale cessione dello spagnolo permetterebbe una plusvalenza super perchè il suo impatto sul bilancio è praticamente nullo. Una nuova traccia da seguire con attenzione, Suso può tornare in Premier League dopo l'addio al Liverpool maturato nell'estate del 2013.