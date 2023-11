La prossima estate, per il Milan, sarà quella del grande investimento in attacco. Dopo aver praticamente rivoluzionato la rosa nell'ultimo mercato l'obiettivo sarà infatti quello di prendere un grande centravanti e il primo nome della lista al momento è sempre quello di Jontahan David del Lille, in scadenza di contratto nel 2025. Ma non è l’unico profilo sul taccuino di Furlani: piace anche Joshua Zirkzee, come riporta Tuttosport.